Fußball: Kreisoberliga-Saison wird in Oberwetz eröffnet

Wetzlar. Das lange Warten hat ein Ende - am Freitagabend rollt endlich wieder der Ball in der Fußball-Kreisoberliga West. Der SG Quembach/ Oberwetz/Schwalbach und Tuspo Nassau Beilstein wird die Ehre zuteil, die Saison 2020/21 gebührend zu eröffnen. Wenn der Schiedsrichter um 18.30 Uhr die Partie in Oberwetz anpfeift, beginnt für den Gastgeber das schwere zweite Jahr in der Kreisoberliga. Der Weg der Spielgemeinschaft von der B-Liga bis zur "KOL" ist gepflastert mit Geschichten und Entwicklungen. Florian Häusler hat sie alle miterlebt.

Als Häusler die SG vor einem Jahr als Kapitän zum Aufstieg führte, bestand der Verein nur aus Quembach und Oberwetz. Inzwischen wurde die Spielgemeinschaft mit den Nachbarn aus Schwalbach erweitert. Der eingeschworenen Dynamik in der Mannschaft tat dies keinen Abbruch. "Wir kennen uns doch alle schon jahrelang, daher gab es überhaupt keine Probleme", bestätigt Häusler.

Problemlos sollte die erste Saison in der Kreisoberliga allerdings dennoch nicht verlaufen. Nach 18 Spielen standen nur vier Siege auf der Habenseite der Schöffengrunder. Dann kam Corona. Ob die SG aus eigener Kraft die Klasse gehalten hätte, bleibt auf ewig ungewiss. Jedenfalls deutete sich schon zu Beginn des Jahres an, dass es auf der Trainerposition einen Wechsel geben wird.

"Auch die Mannschaft hat gespürt, dass eine Veränderung auf uns zukommt", erinnert sich der 32-Jährige. Die kam in Person von Uwe Dahlhoff. Nach längerer Pause stürzte sich Dahlhoff wieder in das Trainergeschäft und beerbte mit Marcel Stanjek den Mann, der aus einem B-Liga-ein KOL-Team machte. Die unterschiedlichen Trainingsstile machten sich schon am ersten Tag bemerkbar. "Die Einheiten sind härter, und die physische Präsenz der Spieler ist sehr gefragt", erklärt Häusler.

Um den Kader für den voraussichtlichen Abstiegskampf zu wappnen, nutzten die Verantwortlichen die lange Corona-Pause, um das Aufgebot zu verbreitern. Aus Waldsolms wurden Nys Schäfer und Khalid Ali Ahmed verpflichtet, zudem wurde mit Gianni Piana ein echter Oberwetzer reaktiviert. Pianni konnte sogar schon in den Farben der SG Reiskirchen/Niederwetz Erfahrungen in der Spielklasse sammeln. "Unser Team hat sich durch die Neuzugänge definitiv verstärkt", meint Verteidiger Häusler. Nach dem enttäuschenden Pokal-Aus in Dorlar gilt es für die Mannschaft nun, im ersten Saisonspiel den eigentlich positiven Eindruck der Vorbereitung zu bestätigen.

Mit dem Gegner aus Beilstein kommt auch ein alter Bekannter nach Oberwetz. Tuspo-Coach Dominique Hass trainierte einst Häusler, als Oberwetz noch eine Spielgemeinschaft mit Oberkleen bildete. Im Vorjahr endete die Partie 1:0 für die Gäste. Der SG-Kapitän ist leicht optimistisch, dass diesmal sein Team als Sieger vom Platz geht. Häuslers Tipp: "Wir gewinnen 2:1!" Ganz gleich, wie die Partie endet - es wird Zeit, dass der Ball in der Kreisoberliga wieder rollt!