Freitag,
03.07.2020 - 16:30
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Fußball: Neue Gesichter für SG Waldsolms
Bei der SG Waldsolms hat sich in Sachen Personal einiges getan: Königstransfer des Sommers ist Defensivmann Dominik Desch, der von der SG Kinzenbach kommt.
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