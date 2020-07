Fußball: RSV Büblingshausen II ist zurück in der A-Liga

18 Siege aus 18 Partien beeindrucken. Nur zweimal (beim 2:1-Erfolg gegen Amedspor und beim 2:1 gegen die SG Bissenberg/Leun/Tiefenbach) gewann der RSV II nur mit einem Tor Unterschied.

Zweimal siegte Büblingshausen sogar zweistellig, beide Male gegen den TSV Albshausen: 10:0 und 10:3.

Mit 101 erzielten Toren (Schnitt von 5,6 pro Partie) stellt der RSV II den besten Angriff der B-Liga, mit 15 Gegentreffern auch die stärkste Deckung aller 15 Mannschaften.

Kein Spieler absolvierte alle 18 Partien, Mario Laca und Adam Fischer standen jedoch zumindest bei 17 Partien des RSV II auf dem Platz.

Michael Wagner zeigte sich am treffsichersten und markierte 19 Tore in nur zwölf Partien, in denen er mitwirkte. Ihm folgen in den internen Torschützenliste Marc Oschwald (16), Mario Laca (9) und Tim Eckhard (8). (afi)