Fußball-Talentförderung: Waldgirmes und Wieseck starten Kooperation

GIESSEN/WALDGIRMES - Gießen/Waldgirmes (red). Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes und das JugendFörderzentrum des Süd-Kreisoberligisten TSG Wieseck richten einen Stützpunkt zur Talentförderung in Waldgirmes ein und starten mit dem Beginn der kommenden Spielzeit 2021/22 eine offizielle Kooperation.

Vorgesehen und geplant sind einmal wöchentlich gemeinsame Trainingstage der beiden Juniorenabteilungen sowie regelmäßige Testspiele zwischen den Jugendmannschaften. Weiterhin können die Waldgirmeser Trainer an den Trainerfortbildungen der Gießener teilnehmen und den regelmäßigen Austausch mit den Trainern des JugendFörderzentrum pflegen.

Einladungen verschiedener Juniorenmannschaften der TSG Wieseck zu Heimspielen des SC Waldgirmes in der Hessen- und Verbandsliga stehen ebenso auf dem Kooperationsprogramm, wie die Teilnahme von talentierten U19-Juniorenspieler der TSG Wieseck am Training bei den Senioren in Waldgirmes.