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Donnerstag, 26.03.2020 - 15:00
3 min

Fußball: Thorsten Schäfer denkt nach Ausstieg bei der TSG Dorlar über Pause nach

Thorsten Schäfer beim Fußball-A-Ligisten TSG Dorlar gibt sein Traineramt nach elf Jahren zum Saisonende ab. Warum er sich zu diesem Schritt entschlossen hat, erklärt der hauptberufliche Lehrer im Interview.

Nach elf Jahren ist im Sommer Schluss für Trainer Thorsten Schäfer bei seinem Heimatverein TSG Dorlar. Foto: Martin Weis

Nach elf Jahren ist im Sommer Schluss für Trainer Thorsten Schäfer bei seinem Heimatverein TSG Dorlar. Foto: Martin Weis

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