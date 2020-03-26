Fußball: Thorsten Schäfer denkt nach Ausstieg bei der TSG Dorlar über Pause nach

Nach elf Jahren ist im Sommer Schluss für Trainer Thorsten Schäfer bei seinem Heimatverein TSG Dorlar. Foto: Martin Weis
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