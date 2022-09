2 min

Fußball: Torgala in Niederwetz, Unentschieden in Hohenahr

Die Freitagsspiele in der Kreisoberliga West und in der A-Liga Wetzlar bieten Spannung pur. Hoch her geht es vor allem zwischen der SG Reiskirchen/Niederwetz und dem VfB Aßlar.

Von jbe