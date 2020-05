Fußball-Torhüter Jan-Erik Dreikausen möchte SV Hoch-Weisel weiter entwickeln

Jan-Eric Dreikausen kam in Köln zur Welt, zog aber als kleines Kind nach Cleeberg. Seine Eltern hatten dort ein Hotel gekauft. Beim FC Cleeberg startete der 35-Jährige auch mit dem Fußball spielen. Bei den "Raubrittern" durchlief er sämtliche Jugendmannschaften und schaffte den Sprung in die erste Mannschaft. 2012 wechselte er zur Usinger TSG, seit dem Sommer 2019 trainiert er den SV Hoch-Weisel in der A-Liga Friedberg. Der Kriminalpolizist, der im Hochtaunuskreis arbeitet, lebt mit Ehefrau Anna Katharina in Cleeberg. Ende August erwarten die beiden NachwuchsNoch heute ist er in Cleeberg aktiv, gehört dem Karnevalsverein an und verrichtet beim Straßenmusikfest seinen Dienst. Seine Freizeit verbringt Jan-Eric Dreikausen gerne mit seiner Familie, fährt Mountainbike, geht Wandern oder trifft sich mit Freunden. (tis)