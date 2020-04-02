Fußball-Trainer Andreas Schulz plädiert für die Halbzeittabelle

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UNSER GASTAUTOR
Andreas Schulz (46) ist seit zehn Jahren Trainer des Fußball-Kreisoberligisten RSV Büblingshausen. Der Studienrat für die Fächer Sport, Deutsch und Latein an der Goetheschule und der Freiherr-vom-Stein-Schule in Wetzlar ist im Besitz der Elite-Jugend-Lizenz.
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