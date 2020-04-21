Dienstag, 21.04.2020 - 17:00
4 min
Fußball-Trainer Jan Hartmann hat beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen schon viel erlebt
Von David Liebscher
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ZUR PERSON
Jan Hartmann und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen - das passt einfach. Seit mehr als 30 Jahren ist der 43-Jährige nun schon mit dem Verein verheiratet, der sich unter seiner Regie als feste Größe der Kreisoberliga West etablierte. Und auch privat ist Hartmann, der seine Brötchen bei T-Shirt-Line Hildebrand am Gießener Kaiserberg verdient, durch und durch Münchholzhäuser. Gemeinsam mit Frau Jenny und Sohn Chris lebt er im beschaulichen Wetzlarer Vorort. (dal)
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