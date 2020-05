Fußball-Trainer Ulf Lehne plötzlich auf der anderen Seite der Lahn

Ulf Lehne wohnt seit 1985 in Albshausen. Unter anderem für die A-Jugend des VfB 1900 Gießen, den FSV Braunfels und den TSV Allendorf/Lahn als Torhüter am Ball, führte er Anfang der 90er Jahre den TSV Albshausen als Spielertrainer bis in die heutige Gruppenliga. Außerdem trainierte der Fan des Hamburger SV die SG Reiskirchen/Niederwetz und den TSV Allendorf/Lahn. Beim TSV Albshausen ist der Übungsleiter mit Unterbrechung in seiner 13. Saison, ab Sommer übernimmt der 55-Jährige die SG NiederbielSeine Freizeit verbringt der Pensionär gerne mit Familie und Freunden, geht auf Reisen oder kümmert sich um seine Fitness. (tis)