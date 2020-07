Fußball-Trainerin Janin Philipp mitten drin im Geschäft

Janin Philipp kommt ursprünglich aus Marburg, lebt aber zusammen mit ihrem Lebensgefährten Stefan Hocker in DutenhofenSie arbeitet im Personalbereich. Von 2012 bis 2017 war sie für Eintracht Wetzlar beziehungsweise für den FSV Hessen Wetzlar als Trainerin aktiv. Anschließend coachte sie bei der SG WaldsolmsSeit 2017 spielt sie für den TSV Klein-Linden Fußball. Seit Sommer ist sie zudem Spielertrainerin der Gießener Vorstädterinnen. "Ich glaube aber, dass es für das Team besser ist, wenn ich nur coache", sagt sie mit einem Lachen. In ihrer Freizeit geht Janin Philipp gerne Joggen oder spielt Tennis. "Sport im Allgemeinen, aber am liebsten mit Ball", sagt die 29-Jährige, wenn sie nach ihren Hobbys gefragt wird. (tis)