Fußball: Wird der Hobbykick zum teuren Spaß?

Jörg Wolf, der Regionalbeauftragte für Gießen/Marburg des Hessischen Fußball-Verbands (HFV), hat eine klare Meinung zu kostenpflichtigen Schnelltests: "Ich persönlich halte es für völlig richtig, dass Menschen, die bis jetzt kein Impfangebot wahrgenommen haben, sich nicht weiter kostenlos testen lassen können." Auch auf die Gefahr hin, dass ein nicht geimpfter Fußballer die Schuhe an den Nagel hängt oder die Vereine unter Druck geraten, weil Spieler das Bezahlen des Tests verlangen.

Ein verpflichtendes 2G-Modell, das Getesteten den Zugang zum Sportplatz verwehrt, sei unterdessen seitens des HFV nicht geplantDenn der Verband hält sich hier an die seit Mitte September geltenden Coronavirus-Schutzverordnung des Bundeslandes HessenDurch diese entfällt für die Fußball-Vereine, wie generell für alle Outdoor-Sportarten, die Kontrollpflicht an Spieltagen auf den Status geimpft, genesen oder getestet bei Zuschauer und Sportler auf dem Gelände - sofern es sich nicht um eine Sportveranstaltung mit 1000 oder mehr Besuchern handelt -, was eine erhebliche Organisationserleichterung für die Clubs darstellt. Von dieser Regelung ausgenommen sind allerdings die Innenräume, also Vereinsheime, Kabinen und Sanitäranlagen. "Wer das dann kontrolliert, sei mal dahingestellt", weiß Wolf um die Schwierigkeit, gerade für kleine Clubs mit wenig Helfern. Zugleich können Vereine laut der Verordnung eigenverantwortlich auf das 2G-Modell umstellen, was jedoch wieder mit höherem Aufwand in puncto Kontrollen verbunden wäre. Es bleibt ein schwieriges Thema.

Wolf zeigt sich, bezogen auf Corona, aber zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf und blickt optimistisch nach vorne: "Für die Region Gießen/Marburg habe ich keine Bedenken, dass es zu vielen coronabedingten Absagen kommen wird." (tig)