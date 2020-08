Denis Kroneberger ist 36 Jahre alt und lebt mit seiner Lebensgefährtin in NaunheimDer dreifache Vater hat im Bereich Marketing erfolgreich studiert und ist derzeit als Personaldisponent angestellt. 2015 wurde der Stürmer in der B-Liga-Torschützenkönig und stieg mit dem SV Kölschhausen in die A-Liga auf. Nach einenhalb Jahren bei der SpVgg. Neunkirchen zog es ihn 2017 wieder zurück zum SVK, wo er in der vergangenen Saison auch als Spielertrainer agierte. (fbs)