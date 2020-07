6 min

Fußballer des FC Amedspor Wetzlar setzen mit der Verpflichtung von Deniz Günes ein Ausrufezeichen

Was gibt es für Neuzugänge in der Fußball-A-Liga Wetzlar? Was tut sich in der B-Liga? Eine Übersicht.

Von Fabio Schmidtund Wolfgang Oelrich