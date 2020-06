Fußballer Henrik Keller möchte sich bei der SG Kinzenbach neu beweisen

Henrik Keller stammt aus Freienseen, ein Stadtteil von Laubach. Mittlerweile wohnt er in GießenMit dem Fußball startete er bei der SG Laubach/Ruppertsburg/WetterfeldNach einem kurzen Ausflug zu Hessenligist FSV Fernwald kehrte er zu seinem Heimatverein zurück, 2017 zog es ihn zum FC Cleeberg, im Sommer schließt er sich der SG Kinzenbach an. Kurios: Bis zu seinem Engagement bei den "Raubrittern" wechselte er zwischen Sturm und Innenverteidigung ständig hin und her. Selbst im defensiven Mittelfeld kam er in Laubach zum Einsatz. Der 28-Jährige ist in den Endzügen seines dualen Studiums. An der THM in Wetzlar studiert er Prozessmanagement. Aus Bewunderung für den damaligen Fußballer Marcelinho, der am gleichen Tag wie er Geburtstag hat (17. Mai), wurde er Fan von Hertha BSC (tis)