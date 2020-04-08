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Mittwoch, 08.04.2020 - 15:00
4 min

Fußballer Sascha Trivilino von Rot-Weiß Wetzlar sorgt sich um seine Familie in Italien

Fußballer Sascha Trivilino von Rot-Weiß Wetzlar ist in Sorge. Er hat Verwandte in Italien. Das Land ist von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Was ihm seine Familie von dort berichtet, hat er im Gespräch verraten.

Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
Immer den Ball im Blick: Sascha Trivilino (l.), von Rot-Weiß Wetzlar, hier noch im Trikot des FC Cleeberg. Foto: Martin Weis

Immer den Ball im Blick: Sascha Trivilino (l.), von Rot-Weiß Wetzlar, hier noch im Trikot des FC Cleeberg. Foto: Martin Weis

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ZUR PERSON

Sascha Trivilino stammt zwar aus einer italienischen Familie, ist aber in Deutschland geboren. Mit dem Fußball begann er in der
F-Jugend beim FC GambachSein Vater war zu dieser Zeit Trainer bei den Wetterauern. Spätestens nach den C-Junioren und seinem Wechsel zum VfB Gießen blitzgte sein Talent auf. Der 27-Jährige spielt mittlerweile seine zweite Saison bei Rot-Weiß Wetzlar, vorher trug er das Trikot des FC CleebergSeine Lieblingsposition beim Fußball ist die "falsche Neun". Sascha Trivilino, der sich selbst als "Sportfreak" bezeichnet, ist von Beruf Fahrlehrer. Mit seiner Verlobten Lucia, die aus Italien stammt, wohnt er in Wetzlar. (tis)

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