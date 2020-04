4 min

Fußballer Sascha Trivilino von Rot-Weiß Wetzlar sorgt sich um seine Familie in Italien

Fußballer Sascha Trivilino von Rot-Weiß Wetzlar ist in Sorge. Er hat Verwandte in Italien. Das Land ist von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Was ihm seine Familie von dort berichtet, hat er im Gespräch verraten.

Von Tim Straßheim Sportredakteur Wetzlar