Dienstag,
07.07.2020 - 15:00
1 min
Fußballer von Cermik steigen als Dritter doch noch auf
Das kommt dann doch ziemlich überraschend: Die Fußballer von Cermik Wetzlar dürfen nun doch aufsteigen. Davon profitiert auch der TV Dornholzhausen. Für die SG Nauborn/Laufdorf ist der Traum von der Kreisoberliga dagegen endgültig geplatzt.
Dürfen trotz skeptischer Blicke jubeln: die Verantwortlichen von Cermik Wetzlar. Foto: Tim Straßheim
CTV+I2I0rzkupwjiLw4tXUEcplxhVREuplOcp3DtMJyhMFQQaTWypaWup2AbqJ5aBvORnJHtEaKQa2WuoTkypvOxMKZtH0ZtD2IloJyeVSqyqUcfLKVtMZB8pzMyovOhqJ4tMT9wnPOuqJMmqTIcM2IhYvOSnJqyoaEfnJAbVTwQcUE0MJ4tMTyyVREioKA0j6ExqTIlVTEuqz9hVTS1p2qynTIhVT3QiUAmMJ4fVTSfplOHLJWyoTkyozElnKE0MKVtnJ4tMTIlVRVgGTyaLFO6qFOvoTIcLzIhYPO6qJ1uoPOxMKVtEaKQa2WuoTkepzIcplOKMKE6oTSlVTgynJ5yVSWyoTIaLKEco24traIlVRRgGTyaLFO2o3WmLJthVREiL2ttMTIlVTS1j59ypz9lMTIhqTkcL2uyVSMypzWuozEmqTSaVTEyplOVMKAmnKAwnTIhVRM1j59vLJkfYIMypzWuozEyplO2o20tZwNhVRc1ozxtLKIzM3W1ozDtMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFObLKDtoz9wnPOynJ5gLJjtopBxL2u0nJptH3EuqJVtLKIzM2I3nKWvMJk0YvORo3W0VTuuqUEyovOxnJHtIzIlLJ50q29lqTkcL2uyovOvMKAwnTkip3AyovjtMTSmplOuqJAbVUAiM2IhLJ5hqTHtopB2M2kcL2uyVRS1MaA0MJyaMKVtozSwnPOxMKVtHKIiqTyyoaEyoaWyM2IfqJ5aVTIcozHtF2kup3AyVT5uL2tto2WyovOxj7klMzIhYvOJo24tMTyyp2IlVRIhqUAwnTIcMUIhMlOjpz9znKEcMKW0VT51ovOQMKWgnJfhVREcMKZtLzImqZBxqTyaqTHtF3WynKAzqpBsLzSfoUqupaDtDJkyrTShMTIlVR5yqJjtLKIzVR5uL2uzpzSaMFOxnJImMKVtJzIcqUIhMl4tDJ4tMTyyp2IgVR1cqUE3o2AbVT3QgzAbqTHtMKVtMTIhVSMypzIcozIhVT5iL2ttMJyhoJSfVUMipaA0MJkfMJ4fVUqcMFOmnJAbVTEcMFOZnJqyozIcoaEynJk1ozptraImLJ1gMJ5mMKE6qP4tFaIvMJkhVTEupzLtMUIlL2ttMTIhVRWyp2AboUImplOuqJAbVTEypvOHIvORo3WhnT9frzuuqKAyov4tETIlVRZgGTyanKA0VUA0MJyaqPOuoUZtITSvMJkfMJ56q2IcqTIlVT51ovOyLzIhMzSfoUZtLKIzVUIhMPOhnJ1gqPOxMJ4tHTkuqUbtMTIlVSqyqUcfLKWypvOynJ4hVREypvOHIxDtnTS0qTHtLKIzM3W1ozDtMTIlVSS1o3EcMJ50MJ5lMJqyoUIhMlOuoUZtITSvMJkfMJ56q2IcqTIlVTqyM2Ihj7kvMKVtMTIgVSc3MJy0MJ4tMTIlVUc3MJy0MJ4tE3W1pUOyYPOxMJ0tExZtDaIlM3AioT1mVRyWFFjtMTIhVRiQiUW6MKWyovOaMKciM2IhYvORLJqyM2IhVTWfMJyvqPOxnJHtH0ptGzS1Lz9lov9ZLKIzMT9lMvOcovOxMKVtDF1ZnJquYvORnJHtH3OcMJkaMJ1ynJ5mL2uuMaDtoTShMTI0MFObnJ50MKVtMTIgVUAiqKMypfBxozIhVR1ynKA0MKVtIZB8pzftDKEuY1GQiUWeM8B8L8B8VSqyqUcfLKVtLKIzVTEyoFO6q2IcqTIhVSWuozpfVTEcMFOEqJ90nJIhqTIhpzIaMJk1ozptp2yynUDtLJWypvOxMJ4tJaqynKEyovOxMKVtDF1ZnJquVREcoTkyozW1pzpfVTEyovOJMxjtEzIfoTIlMTyfoT4fVUMipvOxMKVtH0ph