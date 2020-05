Fußballerinnen des SC Münchholzhausen/Dutenhofen stellen sich neu auf

Steffen Sellmann coacht aber der neuen Saison Frauen-Kreisoberligist SC Münchholzhausen/Dutenhofen. Foto: Tobias Ripl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (tis). Die Saison ist gerade erst vorbei, da stellen die Fußballerinnen des SC Münchholzhausen/Dutenhofen bereits die Weichen für die Zukunft.

Steffen Sellmann übernimmt erste Mannschaft

Die Verantwortlichen haben beschlossen, neben dem Kreisoberliga-Team noch eine zweite Mannschaft ins Rennen zu schicken. Diese soll dann in der B-Liga an den Start gehen und von den bisherigen Trainern der "Ersten", Mario Kuca und Nouri Soudani, betreut werden. Das Duo macht Platz für Steffen Sellmann. Der B-Lizenz-Inhaber kommt vom Gruppenligist SV Hermannstein und soll dafür sorgen, dass die Wetzlarer Vorstädterinnen in der Kreisoberliga um den Aufstieg mitspielen.

Kuca übernimmt

Doppelrolle im Club

Mario Kuca wiederum übernimmt neben seiner Tätigkeit als Trainer der zweiten Mannschaft noch die Aufgabe als Abteilungsleiter Frauen und rückt damit in den Spielausschuss des SC Münchholzhausen/Dutenhofen auf. In den nächsten Jahren möchte der Verein zusätzlich Jugendfußball für Mädchen anbieten.