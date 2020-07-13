Montag,
13.07.2020 - 17:00
2 min
Fußballkreis Wetzlar stellt Ligeneinteilung vor
Nun herrscht Gewissheit: Der Vorstand des Fußballkreises Wetzlar hat die Ligeneinteilung für die neue Saison vorgenommen.
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
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