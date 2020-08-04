Geduld von Fußballer John Patrick Strauß zahlt sich aus

Hat sich in der 2. Bundesliga einen Namen gemacht und darf sich nun über eine Vertragsverlängerung freuen: John Patrick Strauß bleibt Erzgebirge Aue erhalten. Foto: dpa
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ZUR PERSON
John Patrick Strauß wurde am 28. Januar 1996 in Wetzlar geboren. Bereits im Alter von vier Jahren fing er bei seinem Heimatverein, dem FC Cleeberg, mit dem Fußballspielen an. Nach der D-Jugend wechselte er 2010 zur TSG Wieseck 2012 zog es ihn zu RB LeipzigBei den Sachsen hatte Strauß ursprünglich noch einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2018, der aber nach der Abmeldung der zweiten Mannschaft aufgelöst wurde. Seit dem 1. Juli 2017 steht der Rechtsverteidiger beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue unter Vertrag. Am 7. Dezember des vergangenen Jahres schoss er gegen Hannover 96 sein erstes Tor in der 2. Bundesliga (Endstand 2:3). Im Oktober 2018 debütierte Strauß für die philippinische Nationalmannschaft, als er in einem Testspiel gegen den Oman in der 67. Minute eingewechselt wurde. Im Inselstaat kommt der 23-J ährige im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. (tis)
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