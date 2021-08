Gibt es in der Fußball-B-Liga erneut einen Alleingang?

"Von der individuellen Qualität her hat Rot-Weiß Wetzlar vielleicht den besten Kader. Ab und an schlägt sich die Mannschaft aber selbst. Daher tippe ich auf die Sportfreunde Katzenfurt. Die Truppe stand vergangene Saison schon oben, und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das Team ein eingeschworener Haufen ist. Mit ,Aki' Laband haben sie zudem einen starken Stürmer und Trainer. Wenn die Spieler das umsetzen, was er verlangt, dann steigen sie auf. Erster Verfolger könnte der FSV Berghausen sein. Dort weiß Trainerfuchs Michael Sidorenko, was er zu tun hat. Meinen Ex-Verein SV Kölschhausen erwarte ich im oberen Mittelfeld. Eine schwere Saison könnte es für den TSV Altenkirchen werden." (tis/Foto: Tim Georg

*Denis Kroneberger (37) war in der vergangenen Saison noch Stürmer beim SV Kölschhausen und geht nun für den A-Ligisten TSG Dorlar auf Torejagd.