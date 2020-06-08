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Montag, 08.06.2020 - 16:45
3 min

Gino Parson schielt als Spieler auf die Regionalliga

Er kann es auch noch mit 41. Aber wie geht es mit Fußballer Gino Parson bei Eintracht Stadtallendorf weiter? Im Interview gibt der Kicker einen Einblick.

Trainer oder Spieler, das ist die Frage: Stadtallendorfs Gino Parson. Foto: Ben Volkmann

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