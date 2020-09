Gora trifft für Biedenkopf dreimal

Jetzt teilen:

Lahntal-Sarnau (idi). Einmal mehr nichts zu holen gab es in der Fußball-Gruppenliga für die SG Lahnfels. Der Heimauftritt gegen den VfL Biedenkopf ging mit 0:5 verloren.

Gleich der erste gefährliche Pass (3.) von halb rechts wurde gefährlich zu Daniel Gora durchgesteckt, der dankend annahm und das 0:1 erzielte. Die Gastgeber kamen nicht richtig ins Spiel und liefen nur hinterher. Kurz darauf wurde Dennis Rakowski von SGL-Torwart Tom Stephan zu Fall gebracht. Rakowski trat selbst zum Elfmeter an und verwandelte zum 0:2. Auch Lahnfels kam zu Chancen, so beförderte Mirco Wernicke (20.) den Ball aus achtzehn Metern links am Kasten der Biedenköpfer vorbei und vier Minuten später setzte wieder Wernicke eine Flanke von Sven Brunet von links knapp über das Tor. Fast im Gegenzug fiel das 0:3 für den VfL. Daniel Gora (25.) bekam einen Ball aus der Mitte, den er sicher zum 0:3 verwerten konnte. Nach dem Seitenwechsel erreichte Daniel Gora erneut ein langer Pass aus der Mitte, den der Angreifer zum vierten Treffer für Biedenkopf nutzte. Den Schlusspunkt setzte erneut Rakowski, der in der 66. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:5 traf.

Lahnfels: Stephan - Weber (45. Backes), Gardawi, Freund, Ebert (74. Kiefaber), T. Wernicke, Schaefer, Swelam, M. Wernicke (62.Schwaag), Stegnitz, S. Brunet.

Biedenkopf: Toekez - Taskiran (70. L. Cegledi), J. Cegledi, Yildirim (66. Damm), Spenner, Gora, Rakowski, Zaun, Gawle (60. Schoebel), Lehnert, Gantenberg

Schiedsrichter: Haustein (Großen-Buseck). - Zuschauer: 120. - Tore: 0:1 Gora (3.), 0:2 Rakowski (18., Foulelfmeter), 0:3 Gora (25.), 0:4 Gora (59.), 0:5 Rakowski (66.).