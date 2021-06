Groundhopper zieht Kaffeetälchen statt Allianz Arena vor

Die Vorfreude aufs nächste Heimspiel des SV Willofs steigt bei Jonas Schulte von Tag zu Tag. Der kleine Club aus dem Lauterbacher Stadtteil hat es dem Groundhopper angetan. Foto: Jonas Schulte

WETZLAR - Wenn man über Jonas Schulte spricht, dann kann man diesen getrost als Fußball-Romantiker bezeichnen. Aber nicht als irgendeinen. Während die Mehrheit der Fußballfans in den Bundesligastadien der Proficlubs zu Hause ist, hat der Groundhopper längst seine ganz eigene Leidenschaft für die Schmuckkästchen in den Niederungen der deutschen Fußballlandschaft entdeckt. Seine über Jahrzehnte gewachsene Leidenschaft bringt Schulte aktuell zu Papier. Die Buchreihe "Fußballheimat" wird durch ihn um ein neues Werk mit 100 Orten der Erinnerung erweitert. Mit dabei: Braunfels, Wetzlar und Haiger.

Für den mittlerweile 33-Jährigen begann die Faszination Fußball wie bei den meisten Fans der Republik. Die Profifußballer hatten es ihm angetan. Doch es dauerte eine ganze Weile, bis er ein Stadion mal von innen zu sehen bekam: Deutschland - Armenien im Jahr 1997 hieß die erste Begegnung für Schulte. Nicht gerade ein Klassiker, doch weil sein Vater zu diesem Zeitpunkt im Polizeiorchester spielte, gab es Freikarten. Diese Gelegenheit wollte er sich natürlich nicht entgehen lassen. Der Funke sprang jedoch noch nicht direkt über. Die Heimat des Fans Jonas Schulte blieb weiterhin das Sauerland und dort das Stadion seines Heimatvereins.

Dies änderte sich erst während des Studiums an der Uni in Gießen. Der VfB Gießen hatte es ihm seinerzeit angetan. Insbesondere die Auswärtsspiele des mittelhessischen Traditionsclubs sorgten für mächtig Vorfreude. Man lernte neue Vereine kennen, es entstanden Bekanntschaften. Über die Plattform fussball.de wurde es mit der Zeit auch immer einfacher, an Informationen über andere heimische Amateurvereine zu kommen. "Ab dem Jahr 2010 war es, denke ich, so weit. Ich habe mir seitdem gezielt Spiele einzelner Clubs rausgesucht und bin dort hingefahren."

Vorbei war es zu diesem Zeitpunkt schon länger mit der Begeisterung für die Profis. "Ich verfolge zwar noch, was Hannover 96 macht, da ich in Hildesheim geboren wurde, oder den 1. FC Kaiserslautern, Herzensverein meiner Verlobten - aber das war es dann auch." Der Groundhopper fiebert nämich nun mit zwei Vereinen ganz anderer Kragenweite: mit dem SV Willofs und dem FSV Kali-Werra Tiefenort. Nicht unbedingt zwei Schwergewichte auf Deutschlands Fußballlandkarte. Willofs, ein kleines Dorf im Vogelsbergkreis, war sogar über mehr als 20 Jahre komplett von dieser verschwunden, hatte den Spielbetrieb eingestellt. Als sich dann wiederum vor etwas mehr als drei Jahren knapp 20 Freizeitkicker zusammenfanden und Lust hatten zu kicken, kam der Stein ins Rollen. Die Jungs befreiten eigenhändig das Geläuf, das sich die Natur im Lauf der Jahre zurückgeholt hatte, von Moos und Unkraut, erledigten alle notwendigen Formalitäten und starteten in der untersten Klasse.

Als Schulte davon Wind bekam, wollte er unbedingt beim ersten Heimspiel dabei sein. Bei Ankunft war er eine knappe Stunde zu früh und bestellte sich deshalb ein Bier. Die Vereinsmitglieder schauten ihn entsetzt an und fragten: "Schiedsrichter, Sie wollen sich doch jetzt nicht schon vor der Partie ein Bier gönnen?" Als der vermeintliche Unparteiische die Verwechslung aufklärte, sorgte dies für große Erheiterung. Doch nicht nur der Verein war ihm gleich sympathisch. Auch das Stadion enttäuschte ihn keineswegs. Die kleine Holztribüne sei ein echter Hingucker.

Weit bekannter, sogar über die südthüringischen Landesgrenzen hinaus, ist das Kaffeetälchen des FSV Kali-Werra Tiefenort. Zu DDR-Zeiten gehörte das Waldstadion zu den Festungen der 2. Liga. Dort gab sich das Establishment der Spitzenclubs mit Stars wie Hans Meyer und Darius Wosz die Klinke in die Hand. Schulte gerät regelrecht ins Schwärmen. In Tiefenort wie auch in Willofs ist er übrigens seit einigen Jahren Vereinsmitglied.

In seinem Buch "Fußballheimat Hessen", welches man bereits heute vorbestellen kann, haben überdies zwei Vereine aus dem Lahn-Dill-Kreis Platz gefunden: der FSV Braunfels und Eintracht Haiger. Jonas Schulte, heute Redakteur bei hr1 und Blogger (groundblogging.de) berichtet von langen und spannenden Gesprächen mit den Verantwortlichen der beiden Clubs: "Hans-Joachim Eich vom FSV erzählte mir stolz von den Glanzzeiten in der Oberliga. Besonders imponiert hat mir die Story von den Sitzschalen. Die sind alle aus dem Frankfurter Waldstadion. Carsten Busch von Eintracht Haiger schilderte mir natürlich im Detail das Duell mit Jogi Löw. Gegen den KSC habe er ihn als Manndecker komplett aus dem Spiel genommen und damit nicht unwesentlich dazu beigetragen, die Karlsruher aus dem Pokal zu kegeln." Die Eintracht hatte sich im Jahr 1984/85 als Sieger des Hessenpokals für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert.

Natürlich hofft Schulte bald wieder darauf, seinem Hobby, dem Groundhopping, nachgehen zu können. Bis dahin will er jedoch erst mal die Zeit nutzen, um das Buch "Fußballheimat Hessen" fertigzustellen, welches voraussichtlich im Frühherbst erscheinen wird.