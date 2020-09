Marc Oschwald wohnt in Wetzlar. Zu Beginn des Jahres 2019 wechselte er von Eintracht Wetzlar zum RSV BüblingshausenMit der "Zweiten" stieg er 2020 in die A-Liga auf. Der 20-Jährige, der Berufsschullehrer werden möchte, trifft sich gerne mit Freunden, verbringt Zeit mit seiner Freundin oder spielt an freien Tagen auch mal an der Playstation. "Oschi" spielt im Sturm. (tis)