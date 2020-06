HBRS gewinnt mit Schur und Bindewald prominente Botschafter

Heinz Wagner, Präsident des HBRS (links), und der Sportliche Leiter Michael Trippel (rechts) ernannten Uwe Bindewald (Zweiter von links) und Alexander Schur zum Botschafter des Verbands. Foto: Ralf Kuckuck/HBRS

WETZLAR - Der Hessische Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband nimmt nach dem Lockdown seine Bemühungen wieder auf - und hat in den früheren Eintracht-Profis Alexander Schur und Uwe Bindewald zwei prominente Botschafter präsentieren können. Im Rahmen einer Presserunde wurde das Duo im Hotel Wetzlarer Hof vorgestellt, anschließend gaben die beiden einstigen Frankfurter Abwehrrecken auch gleich der HBRS-Landesauswahl Fußball ID im Rahmen einer Trainingseinheit im Stadion am Karl-Kellner-Ring Tipps auf den Weg.

Michael Trippel, Sportlicher Leiter Fußball im HBRS, freut sich sehr auf den Input der neuen Botschafter, zum Eintracht e.V. am Riederwald pflege der Verband schon seit sechs Jahren gute, fruchtbare Beziehungen. Beide Ex-Profis fühlten sich ob der Anfrage geehrt: "Ich hatte als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht auch immer einen Jungen mit Beeinträchtigungen, Tim. Der war immer am Start, hat geholfen, wo es nur ging - und so Jungs wie er holen einen auf den Boden zurück, vermeintliche Probleme relativieren sich schnell. Wir haben ein prima Verhältnis bis heute", so der 51-jährige Bindewald, der in der Eintracht-Fußballschule weiterhin an die SGE gebunden ist.

Ebenso wie Schur (48): Der Aufstiegsheld von 2003, als ihm in letzter Sekunde das 6:3 gegen den SSV Reutlingen gelang, ist bei der Eintracht in der Abteilung Sales und Marketing am Start und froh, "dass ich mit meinem Spezi Uwe sowie Nia Künzer die Rolle des Botschafters für den HBRS einnehmen kann. Wir gehen alle einem Beruf nach, wollen uns für diese tolle Geschichte aber so gut wie möglich einsetzen. Entsprechend werden wir uns abstimmen, dass immer mindestens einer bei den Terminen vor Ort ist." Die Botschafter möchten ihre Bekanntheit nutzen, um dem Behindertensport mehr Präsenz in der Gesellschaft zu verschaffen und Erfahrungen zu sammeln. "Beeinträchtigte Sportler stehen immer ein wenig im Schatten der gesunden Sportler, dabei kann man voneinander so viel lernen", so Schur.

Heinz Wagner, Präsident des HBRS, sowie Wendelin Müller, Sportamtsleiter der Stadt Wetzlar, hießen die Adlerträger herzlich willkommen. Müller skizzierte die Erfolgsgeschichte des HBRS. "Seit dem Hessentag in Wetzlar 2012 steht unser Leistungszentrum hier. Mit der Deutschen Meisterschaft im Fußball-ID hier im Wetzlarer Stadion 2013 haben wir bis heute Maßstäbe gesetzt." Fast 100.000 Sportler betreue der HBRS mittlerweile, Bindewald und Schur sollen auch mit ihrer Sozialkompetenz Anker für junge Menschen in allen Disziplinen sein, um die Jungs und Mädels noch mehr ermutigen, Sport in Gemeinschaft auszuüben.