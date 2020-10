Hessenliga-Derby Fernwald - Waldgirmes Treffer guter Freunde

Louis Goncalves ist verheiratet mit Larissa und arbeitet als PhysiotherapeutFür den FSV Fernwald spielt der 27-Jährige in der dritten Saison, davor war er für den SC Teutonia Watzenborn-Steinberg und den SV Wehen Wiesbaden aktiv. In der Jugend war Goncalves, dessen Vater aus Portugal stammt, für Eintracht Frankfurt und die TSG Wieseck am Ball.

Kian Golafra ist verheiratet mit Natalie und arbeitet als Vertriebler und Projektmanager eines Maschinenbauunternehmens. Für den SC Waldgirmes spielt der 29-Jährige in der vierten Saison, davor war er für den SC Teutonia Watzenborn-Steinberg aktiv. In der Jugend war Golafra, dessen Vater aus dem Iran stammt, für die TSG Wieseck am Ball. (afi)