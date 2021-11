Hessischer Fußball-Verband will Saison fortsetzen

Bis zur Winterpause wird in Hessen weitergekickt. Foto: imago

WETZLAR - Der Hessische Fußball-Verband möchte seinen Spielbetrieb bis zur Winterpause aufrecht erhalten, solange von behördlicher Seite keine dem entgegenstehende Einschränkungen erfolgen. Dies ist das Ergebnis der Sitzung des Verbandsausschusses für Spielbetrieb und Fußballentwicklung am Dienstagabend.

Kreisfußballwarte mehrheitlich für Fortsetzung

Aufgrund der aktuell sprunghaft ansteigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus hat sich der Verbandsausschuss virtuell zusammengefunden, um über den weiteren Umgang mit dem Spielbetrieb zu beraten. Im Vorfeld wurde bei den Kreisfußballwarten das Meinungsbild aller hessischen Fußballkreise sowie die Einschätzung aller Hessenligisten abgefragt. Das Ergebnis dieser Abfragen spiegelt sich in der Empfehlung zur Fortsetzung der Runde wider. Wetzlars Kreisfußballwart Alexander Neul hatte sich bereits am Dienstag gegenüber dieser Zeitung für das Weiterspielen ausgesprochen.

"Die meisten Kreisfußballwarte und Vereine der Hessenliga möchten die in vielen Fällen wenigen restlichen Spiele (im Fußballkreis Wetzlar ab der A-Liga aufwärts noch zwei Spieltage, in der Hessenliga noch drei, Anm. d. Red.) vor der Winterpause noch bestreiten. Vor dem Hintergrund eines wirksamen Hygienekonzepts und dem Vertrauen in die Achtsamkeit unserer Vereine stimmen wir diesem Wunsch gerne zu", erklärte der Ausschussvorsitzende und Verbandsfußballwart Thorsten Bastian.