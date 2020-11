HFV erteilt Gedankenspielen um Gruppentraining eine Absage

Es bleibt dabei: Ein Training in räumlich voneinander getrennten Klein- und Kleinstgruppen ist derzeit weder im Junioren- noch im Seniorenbereich gestattet. Dazu zählt auch ein verkapptes Gruppentraining in Form von mehreren gleichzeitig stattfindenden Individualtrainings Foto: André Bethke

WETZLAR - Der Hessische Fußball-Verband hat mit einer Mitteilung an die Vereine auf Gedankenspiele reagiert, wieder ein Mannschaftstraining anzubieten, im Zuge dessen das Spielfeld in viele Einzelfelder aufgeteilt ist und somit mehrere Spieler - getrennt voneinander - auf einem Platz agieren.

Bezüglich dieser Frage stellt HFV-Präsidiumsmitglied Frank Illing nach Rücksprache mit dem hessischen Innenministerium die aktuell gültigen Trainingsmöglichkeiten klar: "Amateursport kann auf Sportanlagen im Freien oder in Sporthallen lediglich allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand stattfinden. Weitläufige Sportanlagen dürfen gleichzeitig von mehreren individualsportlich aktiven Personen genutzt werden. Die Durchführung von Individualtraining (ein Trainer plus ein Spieler) ist möglich. Gruppentraining hingegen ist explizit verboten. Ebenso ist ein verkapptes Gruppentraining in Form von mehreren gleichzeitig stattfindenden Individualtrainings nicht zulässig. Wir empfehlen ausdrücklich eine Beschränkung auf maximal eine Trainingsgruppe (zwei Personen beziehungsweise ein Hausstand) pro Platzhälfte."

Erlaubt sei demnach, dass zwei Spieler (ohne Trainer) Eins-gegen-eins-Situationen im Vollkontakt trainieren, sofern es sich um einen festen Partner handelt, der nicht gewechselt wird. "Es muss in jedem Fall gewährleistet sein, dass keine Durchmischung der einzelnen Personengruppen erfolgt, also mit wechselnden Partnern trainiert wird. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die unterschiedlichen Personengruppen keine Umkleiden und Sanitäreinrichtungen teilen und sich auch ansonsten nicht begegnen, so dass die Abstandsregeln in jedem Falle eingehalten werden", macht Illing deutlich.