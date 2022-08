HFV-Verbandstag findet nicht statt

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Der Verbandsvorstand des Hessischen Fußball-Verbandes e.V. (HFV) hat sich im Rahmen seiner jüngsten Sitzung dazu entschlossen, entgegen einem ersten Beschluss doch keinen Außerordentlichen Verbandstag am 10. September durchzuführen, an dem nach dem Rücktritt von Präsident ein neues Präsidium gewählt werden soll. Dem Vernehmen nach soll ein von Reuß und seinem Anwärter für die Nachfolge, Torsten Becker, in Auftrag gegebenes Gutachten rechtliche Bedenken hinsichtlich einer Durchführung ergeben haben. Beim Ausscheiden von Präsidiumsmitgliedern sieht die Satzung nämlich in erster Linie eine Nachbesetzung durch den Aufsichtsrat vor.