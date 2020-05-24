Sport

Fußball Wetzlar

mehr aus Fußball Wetzlar
plus
Sonntag, 24.05.2020 - 18:00
4 min

"Ideales Paar" im Sammelfieber

Archiv des Hessischen Fußball-Verbands in Grünberg platzt bald aus allen Nähten und dient vielen Interessierten als Fundgrube.

Von Albert Mehl
Rolf Lutz (hinten) und Jens Jensen, die beiden Archivare des Fußballarchivs in Grünberg, sind hier mit der Digitalisierung der Bestände beschäftigt. Foto: Schepp

Rolf Lutz (hinten) und Jens Jensen, die beiden Archivare des Fußballarchivs in Grünberg, sind hier mit der Digitalisierung der Bestände beschäftigt. Foto: Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E1YQaR5PEIWUYwjiLw4tFJ1gMKVtq2yyMTIlVTEcMJ5mqTSaplOeo21gMJ4tMTyyVRIlnJ5hMKW1ozqyovOuoaZtITSaMKAfnJAbqP4tETShovO3j7kboTIhVUAcMFOmnJAbVUWcL2u0nJptnTyhMJyhYPOmnJAbqTIhYPOipzEhMJ4fVUAipaEcMKWyovOuqKZfVTuyMaEyovOuLvjtp2Auoz5yovO1ozDtMTyanKEuoTymnJIlMJ4tqJ5xVTWyMTyyozIhVTS1L2ttoz9wnPOxnJHtozywnUDtp2IfqTIhMFOYqJ5xp2AbLJM0YvOFo2kzVRk1qUbtqJ5xVRcyoaZtFzIhp2IhVUAcozDtMTyyVRqlLJkmnZB8qTIlVTEypvObMKAmnKAwnTIhVRM1j59vLJkfYHqyp2AbnJAbqTHhVRyhVUcunTkfo3AyovOOn3Eyoz9lMT5ypz4fVRYQiTAbMKWhYPOVMJM0MJ4tqJ5xVRIlnJ5hMKW1ozqmp3GQiTAeMJ4tnTSvMJ4tp2yyVTSfoTImVTEuplOjLKWuqPjtq2SmVTShVR5yoz5yoaA3MKW0MJ0tLKImVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulrzIboaEyovO2o3WfnJIaqP4tj5kvMKVtqJ5xVTS1plOxMJ0tEaKQa2WuoTjfVTSvMKVtLKIwnPOxLKYQiTWypvObnJ5uqKZh
ETSvMJxtp29foUEyVTIcozquozqmVTIlq8BxnT50VUqypzEyovjtMTSmplOXMJ5mVRcyoaAyovO2nJIfoTIcL2u0VTSfplOynJ4tIZBxqTIlVTWyrzIcL2uhMKDtq2IlMTIhVTguoz4fVTEypvOcovOxMKVtF3WcoJyho2kiM2IhYIAjpzSwnTHtraIgVR9lqPOmMJyhMKVtXSIhXIEuqTIhVUc1pfB8L2geMJulqP4tETIhovOcovOxMJ4tZmNtFzSbpzIhVUAynKDtp2IcozIgVRSgqUAuoaElnKE0VQR5AmHfVTyhVTEyozIhVTIlVTEcMFOGpT9lqUAwnUIfMFOxMKZtFTImp2ymL2uyovOTqpBsLzSfoP1JMKWvLJ5xMKZtXRuTIvxtnJ4tE3YQiT5vMKWaVTkynKEyqTHfVTuuqPOypvOgnKDtp2IcozIlVRMuoJyfnJHtnJ4tMTIgVRW1ozquoT93VTqyq29boaDfVTEypvOZnJ5eMKWbLJ5xVTI0q2SmVUMypaA0MJAeqPObnJ50MKVtMTIgVTWlMJy0MJ4tEJyhM2ShM3Ajo3W0LJjtraHtMzyhMTIhVTymqP4tGzywnUDtq2IcqPO2o20tFTS1pUEynJ5aLJ5aVTEyplOGpT9lqTuiqTIfplQQiTWlnJqyoaZhVSIhMPOcovOxnJImMJ0tFTS1plOcp3DtMKVtnJ56q2ymL2uyovOdMJEyovORnJIhp3EuMlO2o24tBF4mZPOvnKZtZGHhZmNtIJulVTShraI0pzIzMzIhYvOWovOxMJ4tMfB8ozLtHfBxqJ1yovjtMTyyVTIcoz1uoPOmMJyhVSc1nTS1p2Htq2SlMJ4fVUAuoJ1yoT4tp2ywnPOdMKE6qPOuoTjtMTyyVRIlnJ5hMKW1ozqyovjtMTyyVTEuplOOpzAbnKLtMTImVRuyp3Acp2AbMJ4tEaKQa2WuoTjgIzIlLzShMTImVUAiVTWyMTI1qUAuoFOgLJAbMJ4h
VyqcpvOmnJ5xVTIcovOcMTIuoTImVSOuLKVvYPOmLJq0VSWioTLtGUI0rv4tEKVfVTEypvOOpzAbnKMupvO1ozDtH2SgoJkypvOuqKZtGTIcMTIhp2AbLJM0YPQQiTWypvOXLJulrzIboaEyVTygVRkuozEyp3Ajo3W0LaIhMPjtnJ0tFRMJYPOcoFOGpT9lqTglMJymVUIhMPO3MKVtq2Icj58tq28toz9wnPOuoTkyplOcoFOSnUWyozSgqPOcovO2o3WxMKWmqTIlVRMlo250VUGQcUEcMlNbqJ5xVTEuozIvMJ4tLzymVUc1pvOFMJ50MFOho2AbVSAwnUIfoTIcqTIlVTyhVTEypvOKMKE0MKWuqFxfVTEypvOmnJAbVUIhp3Oyn3Eun3Ifj6ElVRcyoaZtFzIhp2IhVTShVTEcMFOGMJy0MFOaMJuioUDtnTS0YvNvDJkmVTIlVTucMKVtnJ4tE3YQiT5vMKWaVTShM2IzLJ5aMJ4tnTS0YPOxLFObLKDtMKVtoJywnPOynJ5zLJAbVTShM2ImpUWiL2uyovVfVTIlrfBxnTk0VTEypvOynTIgLJkcM2HtH3OipaEmL2u1oP1QnTIzYvNvETSvMJxtn29goJHtnJAbVTqupvOhnJAbqPO2o20tEaKQa2WuoTjhVRywnPO3LKVtE2Ilj6E0qUIlozIlVUIhMPOVLJ5xLzSfoTIlYvVtHz9fMvOZqKE6VUA0MJu0VTEuLzIcVUIhMPOapzyhp3Dtp2ywnPOynJ5yov4tG2VtMKVtMTRtp2Abo24tM2IunT50VTuuqPjtMTSmplOmnJHtMJyhVTyxMJSfMKZtHTSupvO3MKWxMJ4fVTcyMTIhVREcMJ5mqTSaVTSgVSEuoz5yozgipTLtnJ4tE3YQiT5vMKWaCj==
Fotos
Rolf Lutz (hinten) und Jens Jensen, die beiden Archivare des Fußballarchivs in Grünberg, sind hier mit der Digitalisierung der Bestände beschäftigt. Foto: Schepp

Rolf Lutz (hinten) und Jens Jensen, die beiden Archivare des Fußballarchivs in Grünberg, sind hier mit der Digitalisierung der Bestände beschäftigt. Foto: Schepp

Die Gänge des Archivs in Grünberg sind mit Wimpeln vollgehangen. Foto: Schepp

Die Gänge des Archivs in Grünberg sind mit Wimpeln vollgehangen. Foto: Schepp

An interessanten Erinnerungsstücken mangelt es nicht in den Räumen des Archivs. Hier die Weltmeistermannschaft von 1974 in leicht verfremdeter Darstellung. Foto: Schepp

An interessanten Erinnerungsstücken mangelt es nicht in den Räumen des Archivs. Hier die Weltmeistermannschaft von 1974 in leicht verfremdeter Darstellung. Foto: Schepp

Interessierte Gäste: Das Trio (natürlich mit Mundschutz versehen) interessiert sich für die Fußball-Geschichte aus dem Bereich Fulda und Hünfeld. Foto: Schepp

Interessierte Gäste: Das Trio (natürlich mit Mundschutz versehen) interessiert sich für die Fußball-Geschichte aus dem Bereich Fulda und Hünfeld. Foto: Schepp

4
GUI0rvOeo21gqPOxLKc1VTS1plOGqTSgoJuynJ0tLJ5aMJMunUWyovNbVxEcMFOTLJulqTgip3EyozIlp3EuqUE1ozptnKA0VTEuplOynJ56nJqyVRqyoTDfVTEuplOcL2ttnTyypzoQiUVtLzIeo21gMF4vXFjtMTIlVUIhj7kvMKWbj7MlLzSlVTS1plOBo3WxMTI1qUAwnTkuozDtp3EuoJ1yozEyVRcyoaAyovObLKDtMKZtozywnUDtq2IcqPO2o24tp2IcozIlVSqunTkbMJygLKDtE3YQiT5vMKWaYvOKMJ5hVUAcMFOfo3AfMJqyovjtoTSmp2IhVUAcMFOaoTS0qPOcnUVtDJk0MKVtqzIlM2Imp2IhBlOxMKVtMJuyoJSfnJqyVRuiqTIfnJIlVTqynUDtLKIzVTEcMFN4ZPO6qFjtMTIlVRIxMJjgEaIhn3Eco27QcUVtnTS0VTEcMFOlqJ5xMFOXLJulMKA6LJufVUMipvOhnJAbqPOuoTk6qFOfLJ5aMKVtJzIcqPQQiTWypaAwnUWcqUEyov4=
DJ5aMJMuozqyovObLKDtMKZfVUqyoz4toJShVUAiVUqcoTjfVUAwnT9hVUMipvQQiTWypvN2ZPOXLJulMJ4hVREyoz4tHz9fMvOZqKE6VUqupvOmL2uiovOzpfB8nPOuoUZtMaWynJIlVR1cqTSlLzIcqTIlVToQiUVtMTyyVSAjo3W0pzIxLJg0nJ9hVTEyplOUnJKQa2IhMKVtDJ56MJyaMKWmVUGQcUEcMl4tIJ5xVTSfoPOxnJHtDzIlnJAbqTHfVTEcMFOypvQQiTWypvOxMJ4tnTIcoJymL2uyovOTqpBsLzSfoPOmL2ulnJIvYPOxnJHtp2SgoJIfqTHtMKVtLKIwnP4tJaImLJ1gMJ4toJy0VTShMTIlMJ4tDzIlnJAbqTIhVZB8LzIlVTEyovOTqpBsLzSfoPOvnJkxMKEyovOmnJHtMTSmVTIcozHtH3EuozEvMJyhVTEyplOOpzAbnKMmYPOxLKZtGUI0rvOgnKDtH2IaMJ4tMTImVRuTIv1DpfBxp2yxnKIgplOcovOOozqlnJMzVT5unT0fVTSfplOypvOmnJAbVRIhMTHtMTIlVQxjMKVtFzSbpzHtp28toTShM3AuoFO2o24tMJyhnJqyovOmMJyhMKVtEJulMJ5uoKEmpT9mqTIhVUMypzSvp2AbnJIxMKEyYvORLKZtraqynKEyVUqupzIhVSOlo3Ein29foTHfVRWypzywnUEyVUIhMPOuozEypzHtIJ50MKWfLJqyovOuqKZtMTIlVRqyp2Abj6EzqUAmqTIfoTHtMTIlVTuyp3Acp2AbMJ4tF2ywn2IlYH9lM2ShnKAuqTyiov4=
ETSzj7klVUWynJAbqTHtLJ5zj6EhM2kcL2ttLKIwnPOho2AbVTIcovOFLKIgYvOOLzIlVTqyqUWyqFOxMKVtGUI0raAwnTIhVREyqzymMFNvI2ylVT5ynT1yovOuoTkypljtq2SmVUqcpvOepzyyM2IhVvO3qJAbplOxMKVtDzImqTShMPOmqTI0nJptLJ4hVSIhMPOxLFOhLJAbVTEyoFOOqKA6qJptqz9hVRcyoaAyovOvMKAuM3EypvOPqJ5aLJkiqlOfj6EhM2IlVTkyMKVtp3EuozDfVUciMlOxLKZtDKWwnTy2VTWuoTDtMT9lqTucovO1oF4tFJ4tMTSmVRIlMTqyp2Abo3AmYvORMJ5hVTygVR9vMKWaMKAwnT9mplOvMJMcozEyqPOmnJAbVTIcovOYo3AgMKEcn3A0qJEcol4=
ETyyVToQiT5zVSYQcUIgMFOmnJ5xVT1cqPOjpz9jpTIhqz9foTIhVSWyM2SfMJ4tMTywnUDtM2Izj7kfoUDhVPWKnKVtnTSvMJ4toaIlVT5iL2ttq2IhnJptHTkuqUbvYPOmnJIbqPOZqKE6VTEuplOSozEyVTEypvOTLJuhMJ5mqTShM2HtnJ4tH2ywnUE3MJy0MF4tGJy0VTIcovOUpaIhMPjtq2SlqJ0tFzIhp2IhVUIhMPOypvOmnJAbVTEcMFORnJqcqTSfnKAcMKW1ozptLKIzVTEcMFOTLJuhMJ4tM2ImL2ulnJIvMJ4tnTSvMJ4hVPWKnKVtnTSvMJ4tp2Abo24tZwLtZQNjVSAynKEyovOxnJqcqTSfnKAcMKW0VvjtLzIlnJAbqTI0VRk1qUbtqJ5xVTkiLaDtMTyyVPWgo2Eypz5mqTHtITIwnT5cnlVtMTIlVRS1p3A0LKE0qJ5aYvORnJHtn2kynJ5yovOvqJ50MJ4tDKIzn2kyLzIlVTS1MvOxMJ4tDJg0MJ5ipzEhMKWhVUcynJqyovOxMJ4tEz9lqTquozptMTIlVRSlLzIcqP4=
IJ0tGzSwnUAwnUIvVT11p3Ztp2ywnPOxLKZtHzIhqT5ypv1RqJ8tn2IcozHtH29lM2IhVT1uL2uyov4tETIhovO6qFOxMJ4tEaIhMTIhVTEypvOynJqyozIhVSWyL2uypzAbMJ4tqJ5xVTEyovOlMJqyoT3QcZBsnJqyovOnqJsQcT5aMJ4tLKImVTEyoFOfLKIzMJ5xMJ4tH3OipaDgVUIhMPOJMKW3LJk0qJ5ap2WyqUWcMJVtn29goJIhVTygoJIlVUqcMJEypvOaMKWhVTqyoz9goJIhMFOGpTIhMTIhYvOSnJ4tEaKQa2WuoTjgDJ5bj6EhM2IlVTuuqPQQiTWypvNkZQNjVRYQiTAbMKVtraIgVSEbMJ1uVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVTqyp3EyoTk0YPOynJ4tE2SlLzIhqTIcL2uypvOmMJyhMFOfj7kwn2IhoT9mMFOGLJ1goUIhMlOxMKVtEzSwnUcynKEmL2ulnJM0VPWenJAeMKVvVTS1plOxMKVtGzSwnTglnJIap3cynKDhVREypvOBLJAboTSmplOuovOnMJy0qJ5ap2S1p3AwnT5cqUEyovOynJ5yplOzqpBsLzSfoTWyM2Icp3EypaEyovOZMKAypaZtMTImVPWRLKWgp3GQcTE0MKVtEJAbo3ZvVUIgMzSmp3EyVQHjVRSeqTIho3WxozIlVFNvI2ylVTWyn29goJIhVUMcMJkyVR5uL2ufj6Emp2HvYPOmLJq0VRk1qUbtqJ5xVTuyLaDtMTSvMJxtqz9lVTSfoTIgVTEcMFODpzy2LKEvMKA0j6EhMTHtMTImVTIbMJ1uoTyaMJ4tEaKQa2WuoTjgEaIhn3Eco27QcUWmVSqioTMaLJ5aVSAwnTkip3AypvObMKW2o3Vh
ET9wnPOyplOcp3Dtn2IcozHtEJyhLzSboaA0pzUQa2HtqJ5xVTEuplOOpzAbnKLtn2IcozHtEJyhp2yyMTIfMJxtMfB8pvOxnJHtLzIcMTIhVSAuoJ1fMKVhVPWKnKVtnTSvMJ4tqzyyoPOBLJAbMaWuM2HvYPOvMKWcL2u0MJ4tMTyyVRSlL2ucqzSlMF4tIz9lVTSfoTIgVSMypzIcoaA2MKW0pzI0MKVtq2IlMTIhVTWynFOxMKVtH3IwnTHtozSwnPOWozMipz1uqTyiozIhVZB8LzIlVUc1pfB8L2gfnJIaMJ5xMFOXLJulMFO1ozDtE2ImL2uynT5cp3AyVTyhVTybpzIgVRAfqJVtMfB8ozEcMl4tFTyypzWynFO3MKWxMJ4tp3OyrzyyoTjtITSvMJkfMJ4tqzIlM2ShM2IhMKVtH3OcMJk6MJy0MJ4to2M0VTqyp3IwnUDhVPWKnKVtn8B2oz5yovO2nJIfMJ4tIzIlMJyhMJ4tnTIfMzIhYPOaMKWuMTHtLKIwnPOeoTIcozIhYvV=
ETShMJWyovOcp3DtMTIlVRW1ozquoT93VTygoJIlVUqcMJEypvOxLKZtJzyyoPO2o24tH3E1MTyypzIhMTIhYPOxnJHtMfB8pvOcnUWyVRWuL2uyoT9lYFOiMTIlVR1up3Eypv1OpzWynKEyovOxnJHtDJg0MJ5ipzEhMKVtMUIlL2uvoZBxqUEypz4hVSquplOuozqyp2ywnUEmVTEypvOmL2uhMJkfVUc1VTE1pzAbp2AbLKIyozEyovOGrKA0MJ1uqTyeVTEyplOOpzAbnKMmVT1ynKA0VTWuoTDtraIgVRIlMz9fMlOzj7kbpaDhVRIcovObj6E1MzyaMKVtE2SmqPOeo21gqPOuoTkyVUMcMKVtI29wnTIhVTS1plOKj7klrzW1pzpfVUIgVUAcL2ttoJy0VTEypvOUMKAwnTywnUEyVTEypvOTqpBsLzSfoP1GL2ucMJEmpzywnUEypvO6qFOvMKAwnZBxMaEcM2IhYt==
VyqcpvObLJWyovOynJ5yovOaqKEyovOFqJLvYPOeoTyhM3Dtp2Abo24tMJyhnJqypvOGqT9frvOxqKWwnPOvMJxtMTIhVSqipaEyovO2o24tHz9fMvOZqKE6YvOKo2WynFOypvOypzsQcT56qPjtMTSmplOypvOxLKZtDKWwnTy2VTS1L2ttLJkmVREcMJ5mqTkynKA0MKVtMTImVSMypzWuozEyplO2MKWmqTIbqP4=
IJ5xVUAiVUqupvOyplOzj7klVTEyovOynTIgLJkcM2IhVRM1ozg0nJ9hj6ElVTIcozHtH2IfLaA0qzIlp3GQcT5xoTywnTgynKDfVTEyovOOqJM0pzSaVUc1pvOOqJMupzWynKE1ozptMTImVSEbMJ1uplN1ZPOXLJulMFOTpzS1MJ5zqpBsLzSfoPOcovOVMKAmMJ4tLJ56qJ5ynT1yov4tH2AboTyyj59fnJAbVTWcMKEyqPOxLKZtDKWwnTy2VTS1L2ttraHtMTyyp2IgVSEbMJ1uVTcyMTHtGJIhM2HtFJ5zo3WgLKEco25yov4tETSmVRW1L2ttnKA0VTSgVRIhqUA0MJuyov4=
ETSmplOUMKAwnTywnUEyVT1cqPOxMJ0tFTyypvO1ozDtFzI0raDtLzIanJ5hqPjtMTSmVUcynJqyovO6q2IcVT5yqJHtDJg0MJ5ipzEhMKVtnJ0tHzIaLJjhVSAcMFO3MKWxMJ4tqz9hVSWioTLtGUI0rvO1ozDtFzIhplOXMJ5mMJ4toTShM3AuoFOPoTS0qPOzj7klVRWfLKE0VTqyMfB8oTk0YvOOqJLtnJuhMJ4tp3EynUDtoJy0VUAwnUqupacypvOGL2ulnJM0VPWQo3WiozRgIzylqKZvYt==
Fußball Wetzlar Aufmacher-web Tops-ga Sport Fupa Fupa_mittelhessen Ort Hessen Kreis-giessen Grünberg,-stadt Grünberg instagram-ga
Kommentare
nach oben