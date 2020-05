"Ideales Paar" im Sammelfieber

Rolf Lutz (hinten) und Jens Jensen, die beiden Archivare des Fußballarchivs in Grünberg, sind hier mit der Digitalisierung der Bestände beschäftigt. Foto: Schepp

Die Gänge des Archivs in Grünberg sind mit Wimpeln vollgehangen. Foto: Schepp

An interessanten Erinnerungsstücken mangelt es nicht in den Räumen des Archivs. Hier die Weltmeistermannschaft von 1974 in leicht verfremdeter Darstellung. Foto: Schepp