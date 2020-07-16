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Donnerstag, 16.07.2020 - 06:35
3 min

Im Griedelbacher Heidestadion wurde Hirschen der Vortritt gelassen

Wildwechsel, Bundeswehrsanitäter und Ölkrise: Im Heidestadion des SV Griedelbach haben sich in den 1970ern viele erinnerungswürdige Begebenheiten abgespielt.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Von 1971 bis 1976 herrschte im Heidestadion des SV Griedelbach reger Betrieb auf dem Feld.

Von 1971 bis 1976 herrschte im Heidestadion des SV Griedelbach reger Betrieb auf dem Feld.

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Fotos
Von 1971 bis 1976 herrschte im Heidestadion des SV Griedelbach reger Betrieb auf dem Feld.

Von 1971 bis 1976 herrschte im Heidestadion des SV Griedelbach reger Betrieb auf dem Feld.

Daran erinnert heute an der Landstraße zwischen Brandoberndorf und Cleeberg (re.) nichts mehr. Fotos: Willi Krämer/Alexander Fischer

Daran erinnert heute an der Landstraße zwischen Brandoberndorf und Cleeberg (re.) nichts mehr. Fotos: Willi Krämer/Alexander Fischer

Treffen am Rande des ehemaligen Heidestadions: (v.l.) Peter Freitag, Werner Keßler, Wolfgang Werts, Fredi Zelmayer, Willi Krämer, Arthur Beckert, Edmund Stahl, Bernd Mayer, Horst Schmidt, Roger Stahl, Detlef Stahl und (vorne mit Ball) Miguel Krämer-Perez. Foto: Alexander Fischer

Treffen am Rande des ehemaligen Heidestadions: (v.l.) Peter Freitag, Werner Keßler, Wolfgang Werts, Fredi Zelmayer, Willi Krämer, Arthur Beckert, Edmund Stahl, Bernd Mayer, Horst Schmidt, Roger Stahl, Detlef Stahl und (vorne mit Ball) Miguel Krämer-Perez. Foto: Alexander Fischer

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ZUR SERIE

Manche wurden stillgelegt, weil sie nicht mehr den Normen entsprachen. Andere wurden aufgegeben, weil das Gelände für Bauvorhaben benötigt wurde. Wiederum andere hat die Natur zurückerobertOder sie wird dies noch tun. "Lost Places", verlorene Orte, hat - bei genauem Hinschauen - fast jede Gemeinde. Wir stöbern diese in einer Serie für Sie auf. Und sind unter der Mailadresse alexander.fischer@ vrm.de froh über jeden Hinweis auf längst vergessene Fußballplätze im Altkreis Wetzlar, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. (afi)

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