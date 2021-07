Jannik Brück ist in der Heimat angekommen

Jannik Brück lebt in Niederlemp. Mit dem Fußball fing er beim VfB Aßlar an. Weitere Stationen in der Jugend waren der VfB 1900 Gießen, der FC Burgsolms und der SC Waldgirmes. Bei den Lahnauern machte der heute 23-Jährige auch die Vorbereitung bei den Aktiven mit. "Da ich aber ein duales Studium in Rotenburg (an der Fulda, Anm. d. Red.) gemacht habe, war mir ziemlich schnell klar, dass ich diesen Aufwand nicht leisten kann, um einen Platz im Kader zu bekommen", erklärt der Mittelfeldspieler. Aus diesem Grund schloss er sich dem RSV Büblingshausen an. Seit diesem Sommer geht der Finanzbeamte, der in Wetzlar arbeitet, für die SpVgg. Lemp auf Torejagd. Auch seine Freizeit verbringt Jannik Brück mit viel Sport. (tis)