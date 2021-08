Javier Recio-Perez: Ohne Angst gegen FC Gießen II

An das jüngste Duell mit dem FC Germania Schwanheim hat Daniel Schäfer keine guten Erinnerungen. Am 16. September 2020 ging der FC Cleeberg als Favorit ins Spiel, unterlagen aber vor eigenem Publikum mit 2:4. "Wir hatten den Gegner unterschätzt. Das darf uns auf keinen Fall wieder passieren", sagt der Trainer mit Blick auf das Duell am Sonntag (14 Uhr) in Frankfurt und fügt an: "Wir als FC Cleeberg dürfen in dieser Liga keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen." Mit Marvin Gath, Robin Dörr, Dominik Brandl und Kilian Mandler könnten vier Spieler, die zuletzt fehlten, in den Kader zurückkehren. "Schwanheim ist eine routinierte Truppe. Wir müssen dort die Nerven behalten. Ich erwarte einen heißen Tanz", betont Daniel Schäfer. (tis)