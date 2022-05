John Patrick Strauß fühlt sich nach Abstieg mit Aue leer

John Patrick Strauß wurde am 28. Januar 1996 in Wetzlar geboren. Bereits im Alter von vier Jahren fing er bei seinem Heimatverein, dem FC Cleeberg, mit dem Fußballspielen an. Nach der D-Jugend wechselte er 2010 zur TSG Wieseck, 2012 zog es ihn zu RB LeipzigBei den Sachsen hatte Strauß ursprünglich noch einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2018, der aber nach der Abmeldung der zweiten Mannschaft aufgelöst wurde. Seit dem 1. Juli 2017 steht der Rechtsverteidiger beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue unter Vertrag, allerdings läuft sein Kontrakt nach dieser Saison aus. Im Oktober 2018 debütierte Strauß für die philippinische Nationalmannschaft, seine Mutter stammt aus dem Inselstaat, als er in einem Testspiel gegen den Oman in der 67. Minute eingewechselt wurde. Dort kommt er im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. (tis)