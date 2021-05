Karriereende? Fußballer Daniel Vier fühlt sich immer noch fit

Daniel Vier stammt aus Porto Alegre, eine Stadt in BrasilienDort schaffte er es bis in die 3. Liga, ehe er im Alter von 22 Jahren nach Deutschland kam und sich dem TSV Eintracht Stadtallendorf anschloss. Den Kontakt hatte mit Fabio Eidelwein ein weiteres bekanntes Gesicht aus Mittelhessen hergestellt. Weitere Stationen von Daniel Vier waren: SC Waldgirmes, Viktoria Aschaffenburg, Eintracht Frankfurt II, VfB Stuttgart II, 1. FC Heidenheim und der FSV FernwaldMit Heidenheim schaffte er einst den Aufstieg in die 2. Bundesliga, kam aber auch wegen Verletzungen im Meisterjahr kaum zum Einsatz. "Vielleicht war ich zu spät, aber ich glaube, dass ich in der 3. Liga bestens aufgehoben war", blickt Daniel Vier zurück. Ab Sommer spielt der 39-Jährige für den FC Burgsolms in der Gruppenliga. Mit seiner Lebensgefährtin und den beiden Adoptivsöhnen lebt er in GarbenheimSeit Februar 2020 arbeitet er im Kindergarten in der Wetzlarer Vorstadt als Erzieher"Die Arbeit macht mir Spaß. Es ist schön, die Kinder lachen zu hören", betont der Abwehrspezialist, der sich vorstellen kann, später in die Jugendpflege zu wechseln und zudem als Trainer zu arbeiten. Daniel Vier hat auch einen deutschen Pass, seine Vorfahren stammen aus Deutschland. "Mir war es von Beginn an wichtig, mich zu integrieren. Ich denke, das ist mir gut gelungen, und darauf bin ich auch stolz", betont der Verteidiger. (tis)