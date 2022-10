Keine Siege, keine Punkte: FC Werdorf im Alarmzustand

FC Burgsolms II - SSV Frohnhausen (Samstag, 16:30 Uhr in Solms): Nach fünf Siegen am Stück ging Frohnhausen vergangenen Samstag erst zum zweiten Mal in dieser Runde als Verlierer vom Platz. Das Gastspiel in Solms wird nun für den Aufstiegsfavoriten auch kein Zuckerschlecken. Tipp: 2:2

SG Türk Ata/Türkgücü Wetzlar - SSG Breitscheid (Sonntag, 15 Uhr in Niedergirmes): Die Domstädter werden das Heimspiel gegen Breitscheid nutzen, um weiter dicht an der Spitze dranzubleiben. Tipp: 2:0

SG Oberbiel - TuS Naunheim (Sonntag, 15 Uhr in Oberbiel): Zwei der großen Enttäuschungen der laufenden Runde treffen nach einem wieder mal sieglosen Wochenende aufeinander. Wer hier versagt, könnte endgültig in unerwünschte Gegenden rutschen. Tipp: 1:2

RSV Büblingshausen - SC Münchholzhausen/Dutenhofen (Sonntag, 15 Uhr in Büblingshausen): Spätestens nach dem Sieg in Frohnhausen hat sich der RSV als der absolute Meisterfavorit festgesetzt. Gegen Mü/Du hat der Gruppenliga-Absteiger zudem seit 2017 nicht mehr verloren. Es sieht also alles nach Saisonsieg Nummer neun aus. Tipp: 3:1

SG Reiskirchen/Niederwetz - VfL Fellerdilln (Sonntag, 15 Uhr in Niederwetz): Trotz des späten und durchaus unnötigen Remis gegen Medenbach bleibt Reiskirchen eine der positiven Überraschungen in der Kreisoberliga. Dieser Trend wird gegen Fellerdilln fortgesetzt. Tipp: 3:2

FC Werdorf - SSV Sechshelden (Sonntag, 16 Uhr in Werdorf): Wir bleiben optimistisch, was den FC Werdorf betrifft. Nach acht Niederlagen in Serie ist es Zeit für den ersten Sieg! Tipp: 1:0

(fbs)