Kevin Schweizer ist der Dauerbrenner des FC Burgsolms

Wer hätte das gedacht? Nach vier Spieltagen hat der krasse Außenseiter SG Ehringshausen/Dillheim bereits sechs Zähler auf dem Konto. "Vor der Saison hätte ich jeden, der mir das erzählt hätte, für verrückt erklärt", sagt Marc Steinbrenner, Trainer der "Kleeblätter". Gegen zwei Verbandsliga-Absteiger punktete der Klassenneuling jeweils dreifach. "Gegen die Wundertüte FC Gießen II (2:0, Anm. d. Red.) war das schon super und gegen den FV Bauerbach (3:1, Anm. d. Red.) einfach überragend", betont der ehemalige Oberliga-Torhüter, der sich sicher ist: "Das Team hat sich der Klasse angepasst." Nun wartet der FC Burgsolms"Sie sind für mich in diesem Spiel, aber auch in der Meisterschaft der Topfavorit", so Marc Steinbrenner, der anfügt: "Aber wir wollen ihnen das Leben so schwer wie möglich machen und haben im Training auch ein paar Sachen einstudiert". Urlauber Sebastian Tapp kehrt in den Kader zurück. (tis)