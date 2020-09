Kinzenbacher Tommy Ried trifft auf Ex-Club SC Waldgirmes

"Positiv gestimmt" gehen Trainer Daniel Schäfer und Fußball-Verbandsligist FC Cleeberg, derzeit Tabellen-14. mit drei Punkten, das Auswärtsspiel am Mittwochabend (Anpfiff 20 Uhr) beim Elften FV Biebrich an, der ebenfalls erst einmal gewonnen (wie der FCC gegen Walluf), aber auch schon zwei Unentschieden erzielt hat. "Wir haben zuletzt gegen einen starken TSV Steinbach II eine gute Leistung gezeigt und spielerisch mitgehalten. Darauf lässt sich gut aufbauen", so Schäfer und ergänzt: "Wir wollen uns da nicht verstecken." Und hat dabei "die Qual der Wahl", was sein Personal angeht. Denn bis auf die Langzeitverletzten stehen ihm alle Spieler zur Verfügung. (lew)