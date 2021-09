Klappt's gegen Naunheim mit Treffer Nummer sechs?

SG Quembach/Oberwetz/Schwalbach - SSV Langenaubach (Samstag, 16 Uhr in Oberquembach): Im Schöffengrund wird sich wohl fleißig in die Faust gebissen. Denn pünktlich zum Gastspiel in Quembach kommt der SSV Langenaubach in Fahrt. Dennoch neigt sich auch der Negativlauf der SGQOS dem Ende zu - und zwar schon an diesem Samstag. Tipp: 3:2

FC Werdorf - SSV Sechshelden (Sonntag, 15 Uhr in Werdorf): Vergangenen Sonntag musste sich Werdorf aus dem Kreis der Ungeschlagenen verabschieden. Nun kommt ein Team aus dem Kreis der Sieglosen nach Aßlar. Der FCW rehabilitiert sich, für den SSV setzt es Niederlage Nummer 3. Tipp: 2:0

SG Oberbiel - SV Volpertshausen (Sonntag, 15 Uhr in Oberbiel): Wann bricht der Bann bei der SGO? Für viele haben die Grün-Weißen einen der stärksten Kader der Liga, doch Platz 15 spricht derzeit eine andere Sprache. Der erste Saisonsieg muss her - an diesem Sonntag ist es soweit. Tipp: 1:0

VfL Fellerdilln - SC Münchholzhausen/Dutenhofen (Sonntag, 15 Uhr in Fellerdilln): Der VfL gehört nicht gerade zu den Lieblingsgegnern des Sportclubs. Aus den letzten sieben Begegnungen konnte die Mannschaft von Jan Hartmann nur eins gewinnen. Dabei wäre im schleppenden Saisonstart des SC mal ein Lieblingsgegner fällig. In Fellerdilln reicht es wenigstens für eine Punkteteilung. Tipp: 1:1

SG Türk Ata/Türkgücü Wetzlar - SSV Frohnhausen (Sonntag, 15 Uhr in Garbenheim): Fünf Spiele, fünf Siege: Das muss dem SSV Frohnhausen erstmal einer nachmachen. Türk Ata konnte bisher nur einen Sieg einfahren und trauert vielen verschenkten Punkten hinterher. Jetzt kommt der Tabellenführer nach Wetzlar. Werden die Domstädter der erste Stolperstein für den bislang verlustpunktfreien Primus ? Tipp: 2:2

SSV Edelweiß Medenbach - VfB Aßlar (Sonntag, 15 Uhr in Medenbach): Die Liga staunte nicht schlecht als Edelweiß tatsächlich einen Punkt aus Naunheim entführen konnte. Auf den VfB wartet damit nach dem Krimi gegen Türkgücü die nächste große Herausforderung. Gut möglich, dass der Höhenflug weiter geht und Aßlar den fünften Saisonsieg feiern darf. Tipp: 0:2

SG Ehringshausen/Dillheim - TuS Naunheim (Sonntag, 15 Uhr in Ehringshausen): Nach dem zweiten Unentschieden in Folge ist Naunheim wohl endgültig im knallharten Alltag der Kreisoberliga angekommen. Gegen Medenbach war die Mannschaft von Trainer Max Sigl sogar lange Zeit die schwächere Mannschaft. Das darf sich gegen Ehringshausen nicht wiederholen, sonst setzt es die erste Niederlage. Ein 50:50-Spiel, mit dem besseren Ende für die Elf um Torjäger Jan-Nicklas Will. Tipp: 2:1