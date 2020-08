Konkurrenz sieht den FC Burgsolms II vorne

"Ich oute mich als Fan von Yannic Sidorenko. Ich mag ihn sehr und würde mich freuen, wenn er in seiner neuen Rolle als Spielertrainer mit der TSG Dorlar oben mitmischen würde. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich bei der SG Ehringshausen gespielt habe, und Yannic als Jugendlicher in den Aktivenbereich aufgerückt ist. Trainer war damals übrigens sein Vater Michael. Die komplette Familie ist sehr nett. Von seinem Papa kann er sich ja noch Tricks und Tipps abholen, wenn er Hilfe braucht. Nach unserer Zeit haben wir uns zwar etwas aus den Augen verloren, aber vor Kurzem besuchte er mich in meiner Bar in Gießen. Als schärfsten Konkurrenten sehe ich den TSV Blasbach. Gegen uns haben sie versucht, mitzuspielen. Das war beeindruckend." (tis/Foto: Verein)

*Taner Keles (35) ist Spielertrainer bei Türk Ata/Türkgücü Wetzlar und stieg mit den Domstädtern souveräne in die Kreisoberliga West auf.