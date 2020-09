Kreisliga A: Amedspor zurück in der Erfolgsspur

Legt mit seinem frühen Treffer den Grundstein für den Erfolg über Altenkirchen: Amedspors Stürmer Deniz Günes (l., hier gegen Eugen Fetter von Spartak Wetzlar). Foto: Jenniver Röczey

Wetzlar (fbs). In der Fußball-A-Liga Wetzlar hat Aufsteiger Amedspor Wetzlar im Gastspiel bei der SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen den dritten Sieg in der laufenden Runde eingefahren und sich somit gut erholt von der ersten Niederlage am Wochenende gegen die Spielvereinigung Lemp gezeigt. Die Domstädter setzten sich durch Treffer von Deniz Günes (7.) und Özgür Keleci (50.) mit 2:1 (1:0) durch. Die Dreier-SG muss dagegen auch nach fünf Begegnungen weiter auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Runde warten.

Nach der frühen Führung der Gäste gab es in Hälfte Eins nicht viel zu berichten. Nach dem Seitenwechsel setzte Amedspor rasch den zweiten Treffer nach und ging damit einen großen Schritt in Richtung Auswärtssieg.

Altenkirchen wirft noch einmal alles nach vorne

Die Hausherren bissen sich jedoch nochmal in die Partie zurück und verkürzten durch einen verwandelten Strafstoß von Jona Heinrich (70.) auf 1:2. Trotz letzter Bemühungen endete die Partie für die Gastgeber am Ende mit der vierten Niederlage. "Wir haben zu wenig gemacht, daher geht der Sieg für die Gäste in Ordnung", resümierte SG-Coach Björn Haimerl die Partie.