Kreisoberliga: Folgt das nächste Derby-Spektakel?

Tuspo Nassau Beilstein - SG Reiskirchen/Niederwetz (Sonntag, 15 Uhr in Beilstein): Primus gegen Schlusslicht. Die Rollen sind klar verteilt. Oder sind sie das? Ja, sind sie. Es spricht eigentlich nichts dagegen, dass Beilstein Saisonsieg Nummer sechs einfährt und den Platz an der Sonne verteidigt. Tipp: 4:0

TuS Naunheim - FC Werdorf (Sonntag, 15 Uhr in Naunheim): Hat der TuS das Siegen verlernt? In der Liga musste sich Naunheim zuletzt mit drei Punkteteilungen in Folge zufriedengeben. Mit Werdorf wartet nun eine knackige Aufgabe auf das Team von Trainer Max Sigl. Es wird eng, aber die Qualität des TuS wird sich letztlich durchsetzen. Tipp: 1:0

VfB Aßlar - SG Ehringshausen/Dillheim (Sonntag, 15 Uhr in Aßlar): Hello again! Nach dem Sieben-Tore-Spektakel (4:3 für die SG) im Pokal am Dienstag treffen diese zwei Mannschaften nun auch im Liga-Alltag aufeinander. Im Kampf um die begehrten Playoff-Plätze kein unwichtiges Spiel. Statt Spektakel erwarten wir diesmal ein tristes Remis. Tipp: 1:1

SSV Langenaubach - SG Türk-Ata/Türkgücü Wetzlar (Sonntag, 15 Uhr in Langenaubach): Stolze 13 Jahre liegt die letzte Begegnung dieser beiden Mannschaften nun schon zurück. Damals siegte Langenaubach. Einen Sieg hätte der SSV an diesem Sonntag auch nötig, doch es ist im Moment realistischer, dass die Wetzlarer drei Punkte entführen werden. Tipp: 0:2

SV Volpertshausen - VFL Fellerdilln (Sonntag, 16:30 Uhr in Volpertshausen): Ein Duell zwischen Mannschaften, bei denen noch nicht ganz klar ist, wo es in dieser Saison hingeht. Mal überzeugen sie, mal setzt es Klatschen. Fellerdilln konnte in dieser Saison besonders Auswärts glänzen und wird auch in Volpertshausen nicht als Verlierer vom Platz gehen. Tipp: 2:2

SC Münchholzhausen/Dutenhofen - SG Quembach/Oberwetz/Schwalbach (Sonntag, 17 Uhr in Münchholzhausen): Am Sonntag liegt die letzte Begegnung der beiden Mannschaften fast auf den Tag genau 700 Tage zurück. Damals netzte Dennis Schmidbauer doppelt zum 2:1-Sieg für die SG. Am vergangenen Wochenende zeigte sich der Stürmer wieder in Torlaune. Kann er das in die Partie gegen den SC mitnehmen?

Tipp: 1:2