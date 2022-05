Kreisoberliga-Kapitäne glauben an ihre Teams

Aufstiesgrunde

VfB Aßlar - Tuspo Nassau Beilstein (heute, 19.30 Uhr in Aßlar): Neun Partien geht der VfB nun ohne Punktgewinn durch die Aufstiegsrunde. Wir bleiben optimistisch und setzen auf den ersten Punktgewinn zum Abschluss der Runde. Tipp: 2:2

SC Münchholzhausen/Dutenhofen - SSV Frohnhausen (Sonntag, 15 Uhr in Kinzenbach): Beide Teams haben alles dafür gegeben, dass sie am letzten Spieltag noch um den Aufstieg mitspielen, doch nun geht es Sonntag nur noch um Prestige. Dennoch werden sich beide Teams nochmal von ihrer besten Seite präsentieren. Tipp: 3:3

SG Ehringshausen/Dillheim - TuS Naunheim (Sonntag, 15 Uhr in Ehringshausen): Es ist das Spiel, auf das die ganze Liga schaut. Wer siegt, steigt auf. Bei einer Punkteteilung gehen die "Kleeblätter" hoch. Die SGED wird ihren Höhenflug mit dem Sprung in die Gruppenliga krönen. Tipp: 3:1

Abstiegsrunde

SG Oberbiel - SSV Sechshelden (Sonntag, 15 Uhr in Oberbiel (Heuerberg): Mit Siegen gegen die direkte Konkurrenz ist der SSV auf Rang sieben gesprungen und steht daher derzeit über dem Strich. Nun heißt es allerdings auch in Oberbiel zu punkten. Auf dem Heuerberg werden allerdings keine Geschenke verteilt. Tipp: 3:2

SG Quembach/Oberwetz/Schwalbach - VfL Fellerdilln (Sonntag, 15 Uhr in Oberquembach): Am vergangenen Wochenende endete die KOL-Reise für die SGQOS, wenn die Ergebnisse in den oberen Klassen so bleiben. Zum Abschluss gibt es einen Sieg. Tipp: 2:1

SG Reiskirchen/Niederwetz - Türk Ata/Türkgücü Wetzlar (Sonntag, 15 Uhr in Reiskirchen): Abstiegsendspiel für Reiskirchen. Bei eigenem Punktgewinn und Niederlage von Sechshelden bleibt die SG in der KOL. Vor heimischer Kulisse wird es genau so kommen. Tipp: 4:1 (fbs)