Kreisoberliga West: Start im September steht fast nichts mehr im Weg

Am 4. September startet die Kreisoberliga West in Saison eins nach dem Corona-Abbruch. Den Grundstein (maximal 250 Zuschauer und drei Absteiger) legten die Vereine bei der Besprechung in Breitscheid.

Von Timo König