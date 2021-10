Kreissportgericht: Was ist eine rassistische Beleidigung?

Die Partie der SG Nauborn/Laufdorf am 3. Oktober gegen Spartak Wetzlar (2:1) hat für beide Fußball-A-Ligisten Konsequenzen: Wie das Kreissportgericht urteilte, müssen die Vereine, deren Rückspiel unter Verbandsaufsicht stattfinden wird, je 100 Euro Strafe zahlen. Außerdem erhielt Spartak-Akteur Andreas Schneider eine Sperre von acht Spielen, da er seinen Gegner Dominic Hormel kurz vor Schluss umgehauen hatte. Dieser musste sich in ärztliche Behandlung begeben und hatte Anzeige erstattet. Der Nauborner Vinzenz Rütten muss sechs Spiele pausieren, weil er den Spartakianer Konstantin Trautmann in den Schwitzkasten genommen hatte. Die Tumulte entstanden, nachdem Gastgeber-Akteur Joan Ajo den Ball in der 87. Minute angeblich mit der Hand zum 2:1-Siegtreffer ins Tor bugsiert hatte, dem Unparteiischen Ralf Stadtfeld (VfR Butzbach) dies aber entgangen war und er auf einen Kopfballtreffer entschieden hatte. Spartak legte daraufhin auch Einspruch gegen die Spielwertung ein, dieser wurde vom Kreissportgericht aber abgeschmettert.

Bestehen indes bleibt der am 7. Oktober herausgeschossene 10:0-Erfolg des FC Werdorf in der Fußball-Kreisoberliga West gegen den SSV LangenaubachDie Gäste aus Haiger, die nur mit 13 Mann angereist waren, hatten nach bereits zwei erfolgten Auswechslungen fünf Verletzte zu beklagen, sodass Schiedsrichter Jan-Luca Komorowski (FSG Südkreis) die Begegnung abbrechen musste, da nur noch sechs Langenaubacher Akteure auf dem Platz standen. (afi)