Kristopher Ulm ist bereit für die nächste Galavorstellung

SC Münchholzhausen/Dutenhofen - SG Türk Ata/Türkgücü Wetzlar (Samstag, 15 Uhr in Münchholzhausen): Vierter Sieg im vierten Sieg - an Türk-Ata kommt in der KOL derzeit keiner vorbei. Das wird auch der SC vor heimischer Kulisse erfahren müssen. Tipp: 0:2

SSV Frohnhausen - VfB Aßlar (Samstag, 16 Uhr in Frohnhausen): Nach dem dritten Sieg in Folge kann man sicher von einem guten Start in die Runde für den VfB sprechen. In Frohnhausen wird für die Aßlarer allerdings vorerst nichts zu holen sein. Tipp: 3:1

SG Dietzhölztal - FC Werdorf (Samstag, 16:30 Uhr in Ewersbach): Die Heimpleite gegen Reiskirchen hat den Katastrophen-Start für Werdorf am vergangenen Wochenende perfekt gemacht. Nun gilt es gegen den Aufsteiger aus Dietzhölztal zwingend die ersten Punkte einzuholen. Tipp: 2:3

FC Burgsolms II - VfL Fellerdilln (Sonntag, 12.45 Uhr in Solms): Der VfL ist mit vier Siegen zum Auftakt sicherlich die bisherige Überraschung der Runde. Bei der FCB-Reserve werden allerdings erstmals Punkte gelassen. Tipp: 1:1

SSG Breitscheid - RSV Büblingshausen (Sonntag, 15 Uhr in Breitscheid): In Fellerdilln gab es vergangenen Samstag den ersten Dämpfer für den RSV. Gegen die SSG wird der Gruppenliga-Absteiger wieder in die Spur finden. Tipp: 0:3

TuS Naunheim - SSV Sechshelden (Sonntag, 15 Uhr in Naunheim): Nach vier Partien nur drei Punkte - das ist nicht der Anspruch des TuS. Gegen Sechshelden wird Naunheim seine bisher beste Saison-Leistung abliefern. Tipp: 5:0

SG Oberbiel - SSV Edelweiß Medenbach (Sonntag, 15 Uhr in Oberbiel): 15 Gegentore in drei Spielen - bittere Bilanz für die SGO. Für Medenbach liefen die ersten Partien allerdings auch nicht optimal. Genau der richtige Gegner für Oberbiel, um sich nach den letzten Wochen zu kurieren. Tipp: 4:2

SG Reiskirchen/Niederwetz --Tuspo Nassau Beilstein (Sonntag, 16 Uhr in Volpertshausen): Die SG erwies sich bisher als so etwas wie die Wundertüte der Liga. Für uns ist klar: Zumindest unterhaltsam wird es Sonntag gegen Beilstein auch wieder. Tipp: 3:3