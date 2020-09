Ladehemmung? Sedat Aktas bleibt ruhig

Vier Spiele, vier Siege: Die SpVgg. Leusel hat in der Fußball-Gruppenliga den perfekten Start hingelegt. Für Marcel Cholibois, Trainer des RSV Büblingshausen, kommt der Erfolg nicht überraschend: "Mit Marcel Schott haben sie einen guten Kicker dazubekommen", betont der Coach. Die Wetzlarer selbst sind seit drei Spielen ungeschlagen. Der Haken dabei: Bisher sprangen "nur" fünf Punkte dabei heraus. "Vor der Saison hätte ich das so unterschrieben, nun muss ich sagen, dass uns zwei Zähler fehlen", sagt Cholibois. Der Coach muss am Sonntag (16 Uhr, Bezirkssportanlage Büblingshausen) auf seine beiden Kapitäne Patrick Meisterjahn (verletzt) und Tim Waskow (krank) verzichten. Bei der Frage nach der Nummer eins hater sich festgelegt: Obwohl Joachim Netsch aus seinem Urlaub zurück ist, hütet Sven Mainusch, der zuletzt zweimal in Folge spielte, auch gegen Leusel das Tor. "Er hat es gut gemacht", erklärt der Trainer des RSV. (tis)

Nach zwei Niederlagen, einem Remis und der zuletzt wegen zwei Corona-Verdachtsfällen inder Mannschaft ausgefallenen Partie steht der FSV Braunfels als Tabellen-17. der Fußball-Gruppenliga vor der Begegnung am Freitagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) bei Aufsteiger SG Eschenburg einigermaßen unter Zugzwang. Beim Versuch, endlich den ersten Dreier einzufahren, könnte es etwas Mut machen, dass der bislang einzige Punktgewinn gegen einen ebenfalls ehemaligen Kreisoberligisten, nämlich den RSV Büblingshausen, glückte. Doch der KOL-Meister aus dem Dillkreis ist mit bislang vier Zählern (Platz zwölf) ordentlich gestartet. "Wir möchten natürlich etwas holen, wissen aber auch, dass es eine enge Kiste wird", sagt FSV-Spielertrainer Roman SchrammUnd kann dabei auf einen einigermaßen vollständigen Kader bauen, denn nachdem die Coronatests beide negativ waren, sind bis auf Thomas Kager alle Mann an Bord. (lew)