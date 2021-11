Letzter Schritt für Türk Ata, Finale für SG Ehringshausen

SSV Frohnhausen - VfB Aßlar (Samstag, 17 Uhr in Frohnhausen): Während der Spitzenreiter aus Frohnhausen seit Wochen schon für die Playoffs planen kann, kämpft der VfB noch um einen der Plätze in den Top Sechs. Die Aßlarer müssen dafür in Dillenburg alles raushauen, wenn der SSV nicht den elften Saisonsieg einfahen soll. Tipp: 3:1

SV Volpertshausen - Tuspo Beilstein (Sonntag, 15.15 Uhr in Oberkleen): Seit sieben Spielen ist der SVV ohne Niederlage. Auch wenn fünf Unentschieden dabei waren, eine beeindruckende Bilanz. Ob allerdings auch der Tabellenzweite Beilstein beeindruckt ist, wird sich Sonntag zeigen. Tipp: 1:1

SG Oberbiel - SG Reiskirchen/Niederwetz (Sonntag, 15.15 Uhr in Oberbiel): Nach dem Patzer in Breitscheid muss sich die SGO am Sonntag im Rennen um die Playoffs wieder fangen. Ohne despektierlich klingen zu wollen: Reiskirchen/Niederwetz könnte dafür der richtige Gegner sein. Tipp: 4:2

SG Quembach/Oberwetz/ Schwalbach - FC Werdorf (Sonntag, 15.15 Uhr in Schwalbach): Der negative Lauf des FCW hat sich am vergangenen Sonntag mit dem überraschenden 0:3 gegen Fellerdilln fortgesetzt. Ein Sprung in die Top Sechs ist zwar noch möglich, aber inzwischen höchst unwahrscheinlich. Am Sonntag werden die letzten Zweifel, wo es für Werdorf hingeht, beseitigt. Tipp: 2:1

Türk Ata/Türkgücü Wetzlar - SG Ehringshausen/Dillheim (Sonntag, 15.15 Uhr in Niedergirmes): Nirgends ist es am Wochenende spannender als in Niedergirmes. Es geht um viel - beide Mannschaften müssen gewinnen. Es wird dramatisch! Tipp: 2:3

SSV Langenaubach - TuS Naunheim (Sonntag, 15.15 Uhr in Langenaubach): Alles andere als ein Auswärtssieg wäre die wahrscheinlich größte Überraschung der laufenden Runde. Tipp: 0:7

SC Münchholzhausen/Dutenhofen - SSV Sechshelden (Sonntag, 17.30 Uhr in Büblingshausen): Keine Zweifel: Nach einem deutlichen Heimsieg darf der SC Münchholzhausen/Dutenhofen endgültig für die Aufstiegsrunde planen. Tipp: 5:0