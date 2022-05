Lieblingsgegner wartet auf Felix Busch und die SG Waldsolms

Obwohl der FSV Braunfels nur einen Platz von der Abstiegszone entfernt sind, sprechen die Leistungen zuletzt für sich: Sieben Spiele ohne Niederlage, 15 Punkte und 21 Tore! "Wir brauchten diese Serie, die Konkurrenz schläft nicht und wir haben das schwerste Restprogramm", so Trainer Florian Betz. Am Sonntag um 15 Uhr wartet mit der SG Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen ein robuster Gegner, der ebenfalls gegen den Abstieg kämpft. Der FSV-Coach kann dabei, abgesehen vom rot-gesperrten Arthur Schäfer, auf seinen gesamten Kader zurückgreifen: "Wir wissen um die Qualität der SG, wollen aber mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen", so Betz.

Der RSV Büblingshausen darf sich im Kampf um den Abstieg keinen Ausrutscher mehr erlauben. Trotz des starken Auftrittes gegen den Spitzenreiter Biedenkopf trennen das Team von Marcel Cholibois ganze elf Zähler vom rettenden Ufer. Am Sonntag um 17 Uhr treffen die Büblingshäuser auf den achtplatzierten FC Ederbergland II, der das Hinspiel mit 2:1 für sich entschied. "Wir müssen von Anfang an voll da sein, unser Spiel durchziehen und versuchen, an die Leistung der letzten Woche anzuknüpfen", erklärt Cholibois, der weiß, dass im Abstiegskampf noch alles passieren kann. Nach abgesessener Sperre steht Sven John wieder zur Verfügung. (leb)